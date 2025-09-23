札幌・白石警察署は2025年9月22日、不同意性交等の疑いで、札幌市白石区に住む美容業の男（50）を逮捕しました。男は2024年7月22日午前11時ごろから午後1時半ごろまでの間、札幌市白石区の自身が経営するマッサージ店内で、客の30代女性にみだらな行為をした疑いがもたれています。2025年2月13日午後3時半前、相談機関から警察に通報があり事件が発覚。女性から被害状況を聞くなどして、男がマッサージの最中にみだら