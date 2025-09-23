◆米大リーグドジャース１―３ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、レギュラーシーズン本拠地最終戦のジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６回にバットを折りながらも技ありの一打を放ち、今季最長の連続試合出塁を「２６」としたが、チームは逆転負けで地区優勝マジック「３」のまま足踏みとなった。最短Ｖは２