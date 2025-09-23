【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが9月17日にリリースした日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』が、9月23日発表の9月29日付オリコン週間アルバムランキングで初週11.5万枚を売り上げ、1位を獲得した。 ■既発曲に加え、新曲5曲も収録 ATEEZがオリコン週間アルバムランキングで1位を獲得したのは通算4作目。初週売上11.5万枚は、2023年12月18日付の『THE WORLD EP.FIN:WILL』の8.7万枚を超え、自己最高を記