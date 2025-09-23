今秋のドラフト会議（10月23日）で1位指名が確実視される健大高崎（群馬）の最速158キロ右腕・石垣元気投手（18）が22日、NPB球団の先陣を切って巨人、ヤクルトの2球団と面談した。また、ドジャースなど10球団前後のメジャー球団が交渉に強い意欲を示していることが分かった。【記者の目】熱意は本物だ。2月の千葉県館山市内での健大高崎の合宿に、メジャー球団のスカウトの姿があった。そこから練習試合、群馬大会、甲子園、