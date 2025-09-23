東京地検は22日、大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で、俳優の清水尋也容疑者（26）を起訴した。地検によると、3日、東京都杉並区の自宅で大麻0・392グラムを所持したとしている。警視庁は、7月ごろと9月3日に、それぞれ大麻を含む植物片を所持したとして2回逮捕していた。地検は7月ごろの所持容疑を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。関係者によると、逮捕後の取り調べで、2019年の米国留学中に大麻を始め