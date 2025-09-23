◆大相撲秋場所９日目（２２日、両国国技館）横綱・大の里が、西前頭４枚目・若元春を寄り倒して勝ち越した。横綱初優勝へ、１敗を守った。相手に背中を向ける危ない場面もあったが、土俵際から一気に押し返して逆転した。横綱・豊昇龍も先場所Ｖの東前頭５枚目・琴勝峰に攻め込まれたが、突き落として無傷９連勝。全勝の豊昇龍を１差で大の里、平幕・正代が追い、小結・安青錦と平幕・隆の勝、竜電が２敗で続く。館内の悲鳴が