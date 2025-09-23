◆米マイナー３Ａタコマ３―１オクラホマシティー（２１日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２１日（日本時間２２日）、傘下マイナー３Ａオクラホマシティーの一員として敵地・タコマ戦に救援登板。１回をたった８球で３者凡退に仕留め、救援としてのメジャー復帰をアピールした。Ｄ・ロバーツ監督（５３）は、２３日（同２４日）の敵地・Ｄバックス戦からの本隊合流を明言。