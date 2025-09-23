韓国の旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁に逮捕状が出されました。韓総裁は教団の元幹部を通じて尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）被告に高額なネックレスなどを贈り、見返りに教団に対する便宜を受けようとした請託禁止法違反などの疑いが持たれています。22日に韓総裁も出席して審査が行われ、裁判所は23日証拠隠滅の恐れがあるとして韓総裁に対する逮捕状を出しました。裁判所の尋問を終