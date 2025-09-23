韓国の裁判所は23日、旧統一教会トップ・韓鶴子総裁の逮捕状を発付しました。【写真を見る】【速報】旧統一教会トップ・韓鶴子総裁の逮捕状を発付韓国裁判所韓総裁をめぐっては、教団の元幹部を通じて国会議員に不正な政治資金を提供した政治資金法違反の疑いや、尹錫悦前大統領の妻・金建希被告にブランド品を贈り、教団に便宜を図るよう依頼した請託禁止法違反などの疑いがもたれています。韓総裁は任意の取り調べに対し、容疑