【ニューヨーク共同】レビット米大統領報道官は22日の記者会見で、トランプ大統領がニューヨークでの国連総会出席に合わせ、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談すると発表した。国連のグテレス事務総長とも会談する。