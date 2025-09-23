【ニューヨーク共同】レビット米大統領報道官は22日の記者会見で、トランプ大統領が23日の国連総会での演説で、国連が「世界秩序を著しく衰退させた経緯」について触れ、自身の「明快かつ建設的な世界観」を示すと説明した。