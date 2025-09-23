「ドジャース１−３ジャイアンツ」（２１日、ロサンゼルス）右肩のけがで負傷者リスト（ＩＬ）に入っているドジャースの佐々木朗希投手（２３）が、２３日から敵地で始まるダイヤモンドバックス３連戦中にメジャーに合流すると２１日、ロバーツ監督が明言した。救援投手として期待されるが、復帰登板日などは未定。監督は「アリゾナで本人と話し合う場を設ける」と説明した。佐々木はこの日、傘下３Ａで２度目の救援登板。敵