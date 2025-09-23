NY株式22日（NY時間12:43）（日本時間01:43） ダウ平均46358.68（+43.41+0.09%） ナスダック22767.51（+136.03+0.60%） CME日経平均先物45505（大証終比：+185+0.41%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。序盤は下げて始まったものの、下げが一巡すると上げに転じている。先週はＦＲＢの利下げ期待から米株式市場は最高値更新したが、週明けはその動きが一服。今週はイベントが少なく、突発的な