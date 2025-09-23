大阪・関西万博（10月13日閉幕）の一般来場者数は累計で2360万人（※9月21日付・速報値）。大阪・関西万博 9月13日〜21日は、平日にもかかわらず一般入場者が各日20万人を超えた〈2025年9月18日撮影 大阪市此花区・夢洲〉夜間も人の波は途絶えず パビリオンの夜景も美しい大阪・関西万博 パナソニックパビリオン「ノモの国」〈2025年9月21日 20時24分撮影 大阪市此花区・夢洲〉9月13日（土）に21万8130人と最多を更新。さらに