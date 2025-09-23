22日、自民党総裁選が告示されました。立候補を届け出た5人はさっそく、日本テレビの番組に出演し討論を行いましたが、物価高対策の現金給付を行うかどうかについて、意見が分かれる場面もありました。■5人の候補、意気込みを語る22日に告示された、自民党総裁選。小泉進次郎氏が、出陣式で語ったのは“苦い記憶”です。農水相小泉進次郎氏（44）「1年前の総裁選の投開票日のことを思い返しておりました。思い出したくない日で