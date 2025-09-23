◇3Aパシフィックコースト・リーグオクラホマシティー1―3タコマ（2025年9月21日タコマ）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として2度目の救援登板に臨み、1回打者3人を完璧に抑えた。5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしてから7度目の登板でプロでは日米通じて初の中2日をクリア。23日（同24日）から合流し、24日（同25日）にメジャー再