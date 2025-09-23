◇ナ・リーグドジャース1―3ジャイアンツ （2025年9月21日ロサンゼルス）ドジャースは来場者先着1万人に「デコルテポーズ」のトレーディングカードを無料配布し、試合前から各ゲートで長蛇の列ができた。ドジャースの大谷、フリーマン、T・ヘルナンデスの3枚を1セット。大谷がグローバル広告契約を結ぶ化粧品会社「コーセー」のスキンケアブランド「DECORTE―コスメデコルテ」のCM中に大谷が右手を目元で左から右にスラ