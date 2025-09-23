◇ア・リーグレッドソックス3―7レイズ（2025年9月21日タンパ）レッドソックスの吉田は2試合連続マルチ安打でも2―4の7回無死一、二塁では三飛に倒れ「チャンスで簡単に打ち上げてしまった。つないでいれば大量得点になっていた」と悔やんだ。初回はライナー性の当たりで中前打。5回は高め直球を捉え、強烈なゴロで再び中前へ運んだ。同じ左打ちの外野手アブレイユがケガから復帰した中、メジャーで初めて右翼を守って