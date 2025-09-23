◇3Aインターナショナル・リーグスクラントン２―1バファロー（2025年9月21日バファロー）ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田が21日（日本時間22日）、レギュラーシーズン最終戦のバファロー戦に先発し、5回2安打無失点で6勝目を挙げた。37歳のベテラン右腕は来季は日本球界復帰の意向で「メジャーでやり切って帰るのがベストな形なので悔しいが、今の状態ならチームの勝利に貢献できる。自信を取り戻すことができた」