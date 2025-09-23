本日放送されたアニメ『ぐらんぶる2 Season 2』最終話にて、同作Season 3の制作が発表された。併せて、制作決定ビジュアルが解禁された。【写真】アニメ『ぐらんぶる Season 2』がBDで発売！Vol.1表面／裏面ジャケット7月から放送されたアニメ『ぐらんぶる Season 2』は、本日、最終となる第12話「これでチャラ」が放送。北原伊織が伊豆で大学生活を始めて早3ヵ月―居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではか