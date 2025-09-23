◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）猛虎自慢の鉄壁ブルペン陣が、大きな勲章を手にした。プロ野球新記録のシーズン180ホールドポイント。前日までの「178」から、畠、及川が新たに積み上げ、19年楽天の179を上回った。畠は緊急登板で奮投した。才木が右足首付近に打球を受けるアクシデントで降板。2―2の6回1死三塁という窮地でも、落ち着いていた。オスナを二ゴロ、山田を遊飛に仕留めた。藤川監督から