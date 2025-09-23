◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）【阪神・藤川監督語録】▼気を引き締めろ順調で何も起こらない時の方が、非常に危険なことが待っている。今、課題が出てということは、チームにとってプラスなので楽しみですね。▼神宮最終戦グラウンドはうそをつかないという、本当にありがたい一日でしたね。一年間の最後の神宮でファンにしっかりとした報告ができた。