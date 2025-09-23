◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）約1カ月ぶりに1軍昇格した阪神・前川が登録即、5番で先発出場。プロ4年目で初めて一塁を守った。4回無死一塁では青柳から左中間へ適時二塁打を放ち、早速結果を出した。「（タイムリーは）2軍の時にペーさん（北川2軍打撃チーフコーチ）から前で打て、前で打て、と言われていた。教えてもらっていることができた打席だったと思います」一塁には大山という絶対的存在