◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）阪神・藤川監督はミスが敗戦につながったことを重く受け止めた。試合途中で一塁に入った糸原が、2点リードの5回に適時失策となる悪送球。これが響いて同点にされた。今季の神宮でのゲームを2連敗で終える形になり「情けないゲームだったけど、これがいいきっかけになる。悔しさとか情けなさとか、失敗したことを糧にしなければいけない」と前を向いた。試合後は全員で