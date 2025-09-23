◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）阪神は22日のヤクルト戦（神宮）で畠と及川がホールドをマークし、プロ野球新記録のシーズン180ホールドポイント（HP）を達成した。HPはホールドと救援勝利の合計で、阪神は154ホールド、救援26勝。これまでの最多は19年楽天の179HPだった。