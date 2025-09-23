ボートレース若松の「西日本スポーツ杯」が２２日に開幕した。下出卓矢（３８＝福井）は初日、６号艇の６Ｒはチルト２度で出走。出て行く伸び足で外マイを仕掛けると道中も大場広孝に競り勝って２着。後半１０Ｒはスタート後手に回って展開もなかったが、４着は確保した。「前半は手前を意識してのチルト２度。伸びもいいけど、現状はどちらかといえば出足型ですね。回り足も悪くないし、まくりもまくり差しもいけるような調整