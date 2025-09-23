黒い服に身を包み、韓国の裁判所に現れた旧統一教会のトップ韓鶴子総裁。裁判所が逮捕状を出すか審査していて、結論は23日にも出る見通しです。22日夜、その姿を見ようと多くの信者がつめかけました。「お母様！お母様！！」そして、厳重な警戒態勢が敷かれる中…記者「午後7時半すぎです。韓総裁を乗せた車がソウル拘置所へと入って行きます。ソウル拘置所の前に集まった支持者たちは手を振っています」「真のお母様、我々がお守