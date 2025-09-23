毎年秋分の日の週末に行われる「２０２５ワンデイ・ウェルネスすみだ」が２０日、東京・墨田区の本所地域プラザＢＩＧＳＨＩＰで開催され、１２０人が参加した。この日のイベント内容はサイエンスショーやダンスショー（フラダンス、バリダンス、フラメンコ）などの「ステージ部門」。マットピラティス、座禅、マインドフルネス、筋膜リリースやクラフト作りなどの「ワークショップ部門」の２部構成で行われた。特にダン