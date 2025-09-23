Season2の最終回を迎えたテレビアニメ『ぐらんぶる』のSeason3が制作されることが23日、発表された。あわせて、制作決定ビジュアルが公開された。【画像】大胆すぎない？お酒片手にほほ笑む水着姿の千紗と愛菜Season 3の舞台は初の海外、パラオ。果たして伊織たちを国外に出しても大丈夫なのか。同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に