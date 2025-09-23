石破首相は22日夜、村上総務相や伊東良孝地方創生相ら、2024年の自民党総裁選で自身の推薦人となった議員らと会食した。石破首相は、東京都内のホテルにある中華料理店で、村上総務相や伊東良孝地方創生相ら10人以上と約1時間半にわたり会食した。参加した谷公一元国家公安委員長によると、会合は前回の総裁選で石破首相の推薦人を務めた議員らの慰労会。石破首相は、この1年間を振り返り、「本当にお世話になりました」と感謝の言