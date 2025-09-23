アメリカ・ニューヨークで22日、国連の創設80周年を記念する式典が開かれ、グテーレス事務総長が「国連の原則は、かつてないほど攻撃にさらされている」と訴えました。グテーレス事務総長「国連創設80周年を迎えるにあたり、どうか創設当初の頃を振り返っていただきたい。国連の原則は今、かつてないほど攻撃にさらされている」また、グテーレス事務総長は、国連は「大小すべての国が集まり、一つの国では解決できない問題に取り組