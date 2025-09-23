ボートレース大村の「サンケイスポーツ杯」は２２日、予選最終日となる４日目が行われた。麻生慎介（４０＝広島）は１Ｒは３コースから６着だったが、後半１１Ｒは５コースから２着を確保。１８位と滑り込みで予選をクリアした。相棒７２号機は２連対率２５％の低調機。「２日目までは全然ダメで諦めかけてたけど、３日目の調整でなんとか普通まで持ってこれた」と戦えるレベルまで引き上げた。当地は２節連続優出中と相性