規範を打ち破り、自分だけの美しさを表現する――そんな想いを込めて誕生した「FUCKING ファビュラス リップ」がTOM FORD BEAUTYから新登場。鮮烈な発色と革新的な処方で、塗った瞬間に印象を一変させる前衛的な1本です。さらに、同シリーズのフレグランスや限定POPUPイベントも開催され、新しい美の体験を提案。秋冬のメイクに革命を起こす注目コレクションをチェックしてみませんか？ TOM FORD BEAUTYの前衛的