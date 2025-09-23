イギリスとカナダ、オーストラリア、ポルトガルは21日、パレスチナを国家として承認したと発表しました。パレスチナ自治区ガザ地区での人道状況の悪化を受けたもので、攻撃を続けるイスラエルに圧力をかける狙いとみられます。一方、ネタニヤフ首相は「テロリズムに多大な報酬を与えるものだ」とした上で、「パレスチナ国家は樹立されない」と反発しています。