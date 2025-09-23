ロンドンの駐英パレスチナ代表部前に掲揚されたパレスチナ旗＝22日（AP＝共同）【ロンドン共同】ロンドンの駐英パレスチナ代表部は22日、英国がパレスチナを正式に国家として承認し、代表部が大使館となることを祝して式典を開いた。代表部の建物前にパレスチナの旗を「国旗」として掲揚。フサム・ゾムロット代表（大使）は「歴史的な瞬間だ」と感極まった。英メディアが報じた。ゾムロット氏は、近く法的手続きを終え、代表部