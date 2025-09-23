ロシアのプーチン大統領は、アメリカとの間の核軍縮合意が2026年2月に失効した後も1年間、核の数量制限を維持する方針を示しました。アメリカとロシアの間の唯一の核軍縮合意「新START」条約が2026年2月5日に期限を迎えますが、プーチン大統領は22日、政府高官らが出席する安全保障会議で条約失効後の1年間も核兵器の数量制限を自主的に維持する方針を示しました。また、今回の表明は「アメリカとの戦略的な対話の再開に向けた重要