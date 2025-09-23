1977年の誕生以来、世代を超えて社会現象を巻き起こしてきた「スター・ウォーズ」シリーズの最新作となる、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（2026年5月22日、日米同時公開）の特報、さらにポスターが全世界で解禁された。【動画】世界中の「スター・ウォーズ」ファン待望の初映像『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019年）以来、約7年ぶりの劇場公開作品となる本作は、ダース・