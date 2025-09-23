【野原ひろし 昼メシの流儀】 放送開始日：10月3日より毎週金曜23時～ 放送局：BS朝日 最速配信：ABEMA・アニメタイムズにて10月3日より毎週金曜23時30分～ アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」が、BS朝日にて10月3日23時より放送開始となる。最速配信はABEMA・アニメタイムズにて10月3日23時30分より実施される。 本作は塚原洋一氏が手掛けるメシマ