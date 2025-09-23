ボートレースからつの「スポーツ報知杯」は２２日、予選２日目が行われた。２年ぶりに復帰した大山千広（２９＝福岡）の９Ｒ５号艇の１走。５コースからコンマ１３の好スタートを決めると１Ｍ全速ターン。３コースから握った久田武の航跡に重なる形になりバック４番手も２Ｍも全速で回って３番手に浮上。森永淳との競り合いを制し３着でゴールした。レース後は「足自体はちゃんと動いていると思うけど、私が乗れてないですね