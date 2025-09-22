ボートレースからつの「スポーツ報知杯」は２２日、予選２日目が行われた。海野康志郎（３７＝山口）は８Ｒ、５コースからまくり差して１着。１２Ｒもインからコンマ１２のトップスタートを決めて逃げ切り。初日も３コースまくり差しで快勝しており、開幕から無傷の３連勝となった。舟足も「明らかに出ていく。出口の押し感とかもある。今節は出ているのは間違いない」と抜群の手応え。新ペラから調整だったが、早々と仕上げ