ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年9月22日（月）〜9月28日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■水瓶座（みずがめ座）カード：ソードの9（逆位置）過度な心配や不安が徐々にやわらぐときである。夜