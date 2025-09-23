自民党総裁選に出馬した茂木敏充前幹事長、高市早苗前経済安全保障担当相、小泉進次郎農相の3氏は22日のテレビ東京番組で、所得税が生じる「年収の壁」の引き上げに条件付きで賛成する考えを示した。国民民主党は「壁」になっている非課税枠を178万円に引き上げるよう主張しており、協議に余地を残した形だ。茂木氏は恩恵を受ける対象を巡り「高所得者をどうするかは考えなければいけない」と指摘した。高市氏は、引き上げ幅の