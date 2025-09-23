1984（昭和59）年9月23日、大相撲秋場所千秋楽を最後に、蔵前国技館が閉館した。仮設時代を経て54年9月に完成。相撲のほかボクシング、プロレスも行われた「格闘技の殿堂」だった。最後の場所は平幕の多賀竜が優勝。取組終了後、「蛍の光」が流れる中、力士らと満員の観客がペンライトを振って別れを惜しんだ。