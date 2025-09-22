23時00分〜23時59分（月〜木）、23時30分〜24時30分（金）放送 藤井貴彦がメインキャスターを務める日本テレビの夜の報道番組「news zero」。4月から現在「news zero」のテーマ曲として、1日を締めくくっているのがRADWIMPSの「命題」。先日行った藤井キャスターとRADWIMPSとの対談では、「命題」について「僕らが引き受けたからには…僕らがやるからには、僕らがやるからには、僕らがやるからにはという自問自答しながら辿りつい