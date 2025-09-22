【その他の画像・動画等を元記事で観る】 RADWIMPSの新曲「ピアフ」が日本テレビの夜の報道番組『news zero』のテーマ曲に決定した。 ■現テーマ曲の制作過程で誕生 4月から『news zero』のテーマ曲として、1日を締めくくっているのが、RADWIMPSの「命題」。 先日行われた藤井貴彦キャスターとRADWIMPSとの対談では、「命題」について「僕らが引き受けたからには…僕らがやるからには、僕らがやるから