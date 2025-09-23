石破総理はきょう、国連総会に出席するためアメリカへ出発します。国連の安保理改革などについて訴える方針です。石破総理はきょうから3日間の日程で、アメリカ・ニューヨークを訪れ、国連総会に出席します。総会で石破総理は一般討論演説を行いますが、この中で国連安保理の常任理事国で、拒否権を持つロシアがウクライナへの侵攻を続けるなど国連が機能不全に陥っているとして、安保理改革などを訴える方針です。また、戦後にで