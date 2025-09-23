イギリスやカナダなどがパレスチナを国家として承認することを発表しました。数百人が見守る中、イギリス・ロンドン市内で行われたのは、パレスチナ代表部による“国旗”の掲揚式典です。21日、イギリス政府がパレスチナを国家として承認すると正式に発表したことを受けたもので、パレスチナ代表部は近く「大使館」に格上げされるということです。このほか、カナダやオーストラリア、ポルトガルも国家承認を発表していて、フランス