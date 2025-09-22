福島第一原発の事故に伴う除染で出た、いわゆる「除染土」の最終処分に向け、初めての有識者会議が開かれました。福島第一原発の事故後に出た大量の除染土は、2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められています。政府は最終処分の候補地について、2030年ごろに候補地の選定や調査を始める方針ですが、22日、最終処分に向けて技術的な検討を行うための初の有識者会議が開かれました。会議では、候補地選定の具体的な