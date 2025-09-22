イギリス政府がパレスチナの国家承認を正式発表したことを受けて、パレスチナ代表部は大使館に格上げされると明らかにし、旗の掲揚を行いました。記者「いま、旗が掲げられました。集まった人たちからは拍手と歓声があがっています」パレスチナ代表部は22日、イギリス政府の国家承認の発表を受けて、数百人の関係者らが集まる中、ロンドン市内の建物の前でパレスチナの旗を掲揚する式典を行いました。ゾムロット大使はパレスチナ代