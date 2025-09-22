2026年5月22日に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』初の映像となる特報とポスター、場面写真が全世界で公開された。特報は、いたずら好きで食いしんぼうなグローグーのかわいさにもん絶してしまうシーン満載となっている。【写真】グローグーかわいすぎるｗ『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』特報本作の舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エ